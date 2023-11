Wolf: "Freude, Intensität, Wiederholung" als Schlüssel

Hannes Wolf sieht den Wandel im alltäglichen Leben als Herausforderung, der sich der Fußball in Deutschland für eine erfolgreiche Zukunft anpassen muss. Er und sein Team hätten heutzutage ein "Bildungsdefizit im Nachwuchsfußball" festgestellt, "weil wir da vielleicht in Deutschland gar nicht so gut sein mussten", sagte der DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung bei der SID-Mixedzone in Kooperation mit Sky in Köln.