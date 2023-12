Boateng würde Kroos-Rückkehr begrüßen

"Die Erfolge von Toni Kroos sprechen für sich. Er ist langjähriger Führungsspieler bei Real Madrid. Ich finde, dass er fußballerisch in Deutschland zu schlecht wegkommt. Wenige Spieler haben so einen Ruhepuls und strahlen so eine Abgeklärtheit am Ball aus", sagte Boateng über seinen Teamkollegen beim WM-Triumph 2014.