DFB-Elf bezieht EM-Trainingslager in Weimar

"Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland", sagte Sportdirektor Rudi Völler laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Freitag. "Es wird eine Europameisterschaft für alle. (...) Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen."