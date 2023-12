Es geht um Ehefrau Ana: Schweinsteiger verrät Traum

Und das, obwohl die French-Open-Siegerin von 2008 sich vor den Duellen mit ihrem Ehemann nicht einmal richtig warm mache oder an ihre Grenzen gehe. "Ich frage sie danach immer: Wie viel Prozent hast du gespielt? 70? 80? Und dann lacht sie und sagt: 30!", erzählte Schweinsteiger: "Und was am meisten weh tut: Wenn wir gespielt haben, geht sie noch mal ins Gym und geht 30 Minuten laufen, damit sie auch das Gefühl hat, Sport gemacht zu haben - und ich bin komplett kaputt, muss sofort was essen und trinken."