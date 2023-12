Kimmich, Neuer, Havertz - und Kroos? Nagelsmann klärt auf

In einem langen Interview zu nächtlicher Stunde warf Nagelsmann vermeintliche Gewissheiten über den Haufen, verabschiedete sich von Experimenten und legte auch beim Reizthema der vergangenen Wochen eine Kehrtwende hin: Er sieht Joshua Kimmich nun doch auf der Rechtsverteidiger-Position. "Josh ist hinten rechts eine Option", sagte der Bundestrainer - das habe er mit dem Bayern-Profi auch bereits so besprochen.

Generell will Nagelsmann seine Startelf deutlich defensiver ausrichten als zuletzt - Stichwort "Verteidigungsmonster". Daher sei auch die (kurze) Zeit von Kai Havertz als Schienenspieler auf der linken Seite definitiv vorbei. "Wir müssen ein bisschen was an der Kaderstruktur ändern", sagte Nagelsmann, er rückte damit von seinem Plan ab, die elf besten Fußballer aufzustellen.