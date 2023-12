Perfekte Vorrunde: Schick leitet Bayers Kantersieg ein

Traumhaftes Startelf-Comeback für Patrik Schick, perfekte Gruppenphase für Bayer Leverkusen: Der Bundesliga-Spitzenreiter hat in der Europa League seine Titelambitionen untermauert und ist als einziges Team ohne Punktverlust ins Achtelfinale gestürmt. Mit dem lockeren 5:1 (3:0)-Erfolg gegen den norwegischen Pokalsieger Molde FK holte der Vorjahres-Halbfinalist am Donnerstag den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Bayer spielt perfekte Gruppenphase

Als souveräner Gruppensieger, das stand schon vor der Partie fest, geht das Team von Trainer Xabi Alonso der Zwischenrunde gegen die Champions-League-Absteiger aus dem Weg. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt und am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum will Bayer zum Jahresausklang die Tabellenführung in der Liga behaupten.