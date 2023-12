TV-Überraschung: Beförderung für diese ARD-Expertin

Schult wird feste Expertin und Co-Kommentatorin mit dem Schwerpunkt Frauen-Fußball in der ARD . Außerdem wird sie das On-Air-Team bei den Sendungen zu Livespielen der Männer verstärken. Das gab der Sender am Freitag bekannt.

Schult übernimmt größere TV-Rolle

„Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein“, offenbarte Schult in der Sendermitteilung selbst.