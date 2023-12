Wolf setzt auf DFB-Nachwuchsligen: "Dürfen keinen verlieren"

DFB-Direktor Hannes Wolf erhofft sich von der ab 2024 greifenden Ligareform im Junioren-Fußball die Förderung von Spielfreude und Leistungsstärke. Ziel sei es, allen Spielertypen eine Plattform zur Entwicklung zu geben. "Das ist der Typ Sven Bender, der alles organisiert - aber auch der kleine Flügelstürmer, der dribbelt und kreativ ist. Wir dürfen keinen verlieren", sagte Wolf am Montag in einer Medienrunde.

Der beim DFB für Nachwuchs, Training und Entwicklung zuständige Wolf wehrte sich daher gegen Kritik am künftig fehlenden Abstiegskampf. "Ich sehe nicht, dass jemand, weil er mit 15 die Bälle hinten weggebolzt hat, um nicht abzusteigen, am Ende hilft. Es geht um ganzheitliche Positionen", sagte er. Wichtiger sei es, dass Spieler schon mit 17 oder 18 Jahren in der 3. Liga eingesetzt werden könnten.