Wück lässt Zukunft offen und warnt vor "gefährlichem Weg"

Derzeit verändere sich viel beim DFB, auch mit dem Abschied von Joti Chatzialexiou zum Jahresende. Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften verlässt den Verband nach 20 Jahren auf eigenen Wunsch. Wück will derweil über seine Zukunft nachdenken: "Ich fahre jetzt in den Urlaub, dann muss ich mir darüber im Klaren werden, was ich will."