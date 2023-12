Zur EM 2024: Ausstellung und Kulturfestival im Fußballmuseum

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund begleitet die EM 2024 mit einer „Blockbuster-Ausstellung“ und einem Kulturfestival. Dies teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Sonderschau „In Motion - Art & Football“ eröffnet am 27. Mai. „Die immersive Rauminstallation zeigt auf tausend Quadratmetern einen fulminanten Querschnitt zur Fußball-Kunst der europäischen Moderne des 20. Jahrhunderts“, hieß es in der Mitteilung des Museums.