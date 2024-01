Die Franz-Beckenbauer-Dokumentation in der ARD am Montagabend sahen im Schnitt 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil betrug 14,5 Prozent. Die Doku belegte damit im Ersten am Montag den dritten Rang im Ranking hinter der Tagesschau (5,60 Mio./MA: 20,7 Prozent) und dem Brennpunkt über die Bauernproteste (4,60/16,5). Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben.