Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt Franz Beckenbauer: "Wird uns fehlen"

„Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele ‚der Kaiser‘ - auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat“, schrieb Scholz im Sozialen Netzwerk X : „Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.“

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. 1974 hatte er in München den WM-Titel als Spieler gewonnen, 1990 führte er die deutsche Nationalmannschaft als Teamchef zum Triumph in Rom.