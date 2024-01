Deutsches Fußballmuseum verzeichnet Rekordzahlen

Das Deutsche Fußballmuseum hat im Jahr 2023 einen Rekordandrang erfahren. Wie die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum am Freitag mitteilte, kamen im vergangenen Jahr insgesamt 254.000 Besucher. Dabei habe die Dauerausstellung in Dortmund sogar die Besucherzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 um zehn Prozent übertroffen und eineinhalb Mal so viel Umsatz generiert wie im Vorjahr.