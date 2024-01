Hallenfußball live bei SPORT1! Ailton, Klose und zukünftige Stars im Free-TV

In Kürze rollt der Ball wieder! Noch bevor es in der Bundesliga wieder um Punkte geht, wird in der Halle gekickt: Bei SPORT1 gibt es die volle Ladung Budenzauber - und das live im Free-TV.

Vom 5. bis zum 14. Januar sind die Legenden von einst zu sehen - und auch die möglichen Superstars von morgen kommen nicht zu kurz.

Hallenfußball live im Free-TV: Diese Turniere zeigt SPORT1

5. Januar, ab 18 Uhr: Traditionsmannschaften um den Cup der Öffentlichen, Oldenburg

6. Januar, ab 12 Uhr: Mercedes-Benz JuniorCup 2024, Sindelfingen

6. Januar, ab 18 Uhr: Budenzauber Emsland 2024, Lingen

7. Januar, ab 12.30 Uhr: Mercedes-Benz Junior Cup 2024, Sindelfingen

12. Januar, ab 18 Uhr: Matthäi Cup 2024, Frankfurt

14. Januar, ab 15 Uhr: schauinsland reisen cup 2024, Gummersbach

Max Kruse, Ailton und Co. spielen in Oldenburg auf

Bereits seit 2004 lädt Ex-Nationaltorwart Dieter Burdenski zum „Cup der Öffentlichen“ in die EWE-Arena nach Oldenburg ein. Wie schon in den vergangenen Jahren ist SPORT1 auch diesmal mit von der Partie. Viele große nationale und internationale Namen vergangener Tage werden sich ein Stelldichein geben, wenn sich die Legenden von Werder Bremen, Hamburger SV und Bayer Leverkusen in Gruppe A und VfB Stuttgart, Galatasaray und VfB Oldenburg in Gruppe B messen.

Die beiden Erstplatzierten ziehen ins Halbfinale ein. Bei Werder haben die Double-Sieger Ailton und Nelson Valdez ebenso ihr Kommen angekündigt wie Naldo und Fin Bartels. Auch Max Kruse, der erst vor kurzem sein Karriereende verkündet hat, ist dabei. SPORT1 überträgt am Freitag live ab 18:00 Uhr, Ruth Hofmann moderiert, als Kommentatoren sind Hajo Wolff und Steffen Bohleber im Einsatz.

Mercedes-Ben JuniorCup: Nachwuchsstars live auf SPORT1

Talentspäher aufgepasst: SPORT1 präsentiert den Mercedes-Benz JuniorCup am kommenden Samstag und Sonntag jeweils live ab 12:30 Uhr im Free-TV: In diesem Jahr sind in Gruppe A die Jugendteams des VfB Stuttgart, von Bröndby, des 1. FC Heidenheim sowie von Rapid Wien dabei.

In Gruppe B messen sich 1. FC Union Berlin, Royal Union Saint-Gilloise, Manchester United und der SC Freiburg. Prominente Namen, die schon früher in Sindelfingen aufspielten, unterstreichen den außergewöhnlichen Charakter des Turniers, so zeigten die heutigen Stars Manuel Neuer 2003, Kevin Prince Boateng 2004 und Mesut Özil 2006 im Ländle ihr Talent.

Auch die aktuellen Nationalspieler Joshua Kimmich, Thilo Kehrer und Leroy Sané traten bereits beim Mercedes Benz JuniorCup an. Nach Angaben der Veranstalter haben mehr als 120 U19-Begabungen im Sindelfinger Glaspalast gezaubert, die später Nationalspieler geworden sind. Aus Sindelfingen melden sich am Wochenende Moderator Jochen Stutzky sowie die beiden Kommentatoren Markus Höhner und Oliver Forster.

Wer trumpft in Lingen auf: Hunt, Helmes oder Misimovic?

Beim Budenzauber Emsland sind Legenden der Teams von Werder Bremen, Bayer Leverkusen, VfL Bochum, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld und SV Meppen am Start.

Zu den bekannten Namen zählen die Ex-Profis Aaron Hunt (Werder), Patrick Helmes und Stefan Kießling (Leverkusen) und Zvjezdan Misimovic (Bochum). SPORT1 zeigt das Turnier am Samstag live ab 18:00 Uhr, Moderatorin Ruth Hofmann und die Kommentatoren Hajo Wolff und Steffen Bohleber sind vor Ort dabei.

Große Namen beim Matthäi Cup in Frankfurt am Start

In der Frankfurter Süwag Energie Arena bekommen Fußballfans am Freitag, 12. Januar, die Stars von früher quasi zum Anfassen geboten und SPORT1 ist ab 18:00 Uhr mittendrin: Beim Matthäi Cup messen sich die Traditionsmannschaften von Eintracht Frankfurt, des VfB Stuttgart, des FSV Mainz 05, des VfL Bochum, die Werder Legenden und die FC Bayern Legends miteinander.

Zahlreiche Legenden wie Miroslav Klose, Ivica Olic, Alex Meier, Michael „Tanne“ Tarnat, Roy Makaay, Hansi Müller und Guido Buchwald stehen auf der prominenten Namensliste. Aus Frankfurt melden sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt und die Kommentatoren Oliver Forster und Markus Höhner.

„Poldi & Friends“ im Duell mit „Nico Santos & Friends“

In der Winterzeit begeistert der Budenzauber die Fußballfans in den Hallen, enger Kontakt mit Legenden inklusive. Beim traditionellen schauinsland reisen Cup in Gummersbach gehen diesmal Weltmeister Lukas Podolski als Team „Poldi & Friends“ und Singer-Songwriter Nico Santos mit seinem Team „Nico Santos & Friends“ im Prominenten-Einlagespiel an den Start.