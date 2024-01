"Nicht bis zum Mond": Ceferin beim Thema Saudi-Arabien gelassen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (56) sieht trotz der schier unerschöpflichen Finanzmacht in Saudi-Arabien keine Gefahr für den europäischen Fußball. "Nein, nein. Warum sollten wir Angst haben?", sagte der Slowene auf der SPOBIS Conference am Mittwoch in Hamburg: "Ich denke, sie wollen eine Macht im Fußball werden. Aber meine persönliche Meinung ist, dass ihr Ansatz falsch ist."