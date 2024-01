Pyrotechnik: 115.200 Euro Geldstrafe für Frankfurt

Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans in fünf Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 115.200 Euro zahlen. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mit. Auch die Ligarivalen TSG Hoffenheim und 1. FC Köln sowie der Zweitligist Hertha BSC wurden zur Kasse gebeten.