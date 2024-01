Sammer: "Ich schäme mich dafür, was wir Franz angetan haben“

Im Zuge der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 habe man Beckenbauer vorgeschickt, obwohl „alle wussten, mit welchem korrupten System, welchen Anforderungen, die dieses Fifa-Konzil in sich trägt, er es am Ende zu tun haben würde.“

Von den Medien attackiert - “Das ist Heuchelei!“

Die sogenannte Sommermärchen-Affäre rund um Beckenbauer beschäftigt sich mit einer dubiosen 6,7 Millionen Euro Zahlung seitens des DFB - an die FIFA - in Bezug auf die Vergabe der Weltmeisterschaft im eigenen Land. „Ich weiß nicht, wie er es am Ende geschafft hat, die WM 2006 nach Deutschland zu bringen. Ihn dann aber so zu attackieren, weil er dafür dieses System irgendwo bearbeiten musste, das ist Heuchelei“, betonte Sammer.