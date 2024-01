Wegen Ceferin-Plan: Top-Funktionär verlässt UEFA aus Protest

Aus Protest gegen eine geplante Statutenänderung zugunsten von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Funktionär Zvonimir Boban seinen Posten als Fußballchef des Verbandes aufgegeben. In einem Offenen Brief, aus dem mehrere internationale Medien zitieren, kritisierte der Kroate die angestrebte Änderung, wonach Ceferin über eine dritte Amtszeit hinaus Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bleiben könnte.

Entscheidung „so schwierig und so falsch“

Er gebe "nicht vor ein Held zu sein", er wisse aber, "dass viele andere die gleiche Meinung haben", schrieb Boban, der als enger Vertrauter Ceferins galt. Wenn er eine Entscheidung akzeptiere, "die so schwierig und so falsch" sei, würde er "gegen Prinzipien und allgemeine Werte verstoßen, an die ich zutiefst glaube".