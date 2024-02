bwin: Bayer gegen Stuttgart klarer Favorit

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist trotz der guten Form des VfB Stuttgart klarer Favorit auf den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Sportwettenanbieter bwin führt das in dieser Saison noch ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso mit einer Quote von 1,68. Stuttgart geht in das Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Leverkusen als Außenseiter (4,40).