"Darf niemals sein": Hoeneß positioniert sich gegen rechts

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich erneut klar gegen rechts positioniert. „Abends schaue ich sehr viel N-TV. Da kommen dann Dokumentationen, hin und wieder auch über die Nazizeit: über Auschwitz, über Birkenau“, sagte Hoeneß im Interview mit der FAZ : „Da bin ich jedes Mal so aufgewühlt und denke mir: Mensch Meier! Wenn unser Land auch nur annähernd wieder in so eine Richtung geht – das darf niemals sein!“

"Da habe ich gedacht: Hoppla, da könnte einer auf die Idee kommen, dass ich in die Richtung der AfD denke. Dann habe ich lange mit mir gerungen, ob man das auf einer Trauerfeier sagt", erklärte Hoeneß: "Aber das war mir so wichtig. Also habe ich das gesagt. Und wissen Sie was: Ich würde das morgen wieder so sagen."