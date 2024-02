Deutet Hinteregger Comeback an?

Als Martin Hinteregger 2022 ankündigte, seine Profikarriere zu beenden, war das für viele Fans von Eintracht Frankfurt und dem österreichischen Fußball ein Schock. Seitdem genießt Hinteregger sein Privatleben - aber so ganz kann „Hinti“ den Fußball dennoch nicht vergessen.

Während einer Pressekonferenz der Wiener Viktoria, wo er als Präsident tätig ist, machte Hinteregger während einer Diskussion über seine Zukunft mit einer bemerkenswerten Äußerung auf sich aufmerksam: „Natürlich kommt der Gedanke manchmal an ein Profi-Comeback. Aber wenn, dann richtig!“

Hinteregger präzisiert Comeback-Gedanken

In einem anschließenden Interview mit der Krone präzisierte Hinteregger seine Gedanken: „Bis heute habe ich kein Comeback geplant, habe es auch nicht vor und denke nicht so weit voraus - aber ich weiß es nicht sicher, man sollte niemals nie sagen. In einem halben Jahr bin ich vertragsfrei und werde mit Eintracht Frankfurt sprechen.“