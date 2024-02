Endenich nimmt Kritik an Baller League teilweise zurück

Der Fünftligist FV Bonn-Endenich hat nach seiner Kritik an der Baller League teilweise zurückgerudert, hält an den grundsätzlichen Bedenken aber fest. Sechs Spieler an die Hallen-Liga abzugeben sei "zu viel", sagte Sportdirektor Markus Köppe in einem zweiten Video und betonte: "Wir hätten nie ein Problem damit gehabt, wenn zwei oder maximal drei Spieler mitgemacht hätten. Aber so war das für uns nicht mehr tragbar."