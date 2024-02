Früherer DFB-Vize Hocke mit 81 Jahren verstorben

Der frühere DFB-Vizepräsident Rolf Hocke ist in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Hocke war von 2004 an fast für ein Jahrzehnt als Vizepräsident für Rechts- und Satzungsfragen beim DFB tätig und gehörte bis 2016 dem Vorstand an. Nach Ende seiner Tätigkeit wurde er mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied des größten Einzelsportverbandes der Welt ernannt.