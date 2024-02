"Nächste Woche genauso": SCF mit breiter Brust ins Rückspiel

Die erhoffte Reaktion gezeigt, eine gute Ausgangslage fürs Achtelfinale erarbeitet: Beim SC Freiburg herrscht nach dem bärenstarken Auftritt in der Europa League große Zuversicht. "Das Wichtigste war die Null hinten", sagte Geburtstagskind Yannik Keitel nach dem 0:0 im Zwischenrunden-Hinspiel beim RC Lens: "Nächste Woche geht es genauso weiter, dann geben wir wieder Vollgas."

Vor knapp 38.000 Fans im nordfranzösischen Hexenkessel hatten die Breisgauer ihre Negativserie nach zuletzt drei Pleiten in der Fußball-Bundesliga gestoppt, und das in beeindruckender Manier. Gegen den Champions-League-Absteiger war der Sport-Club die klar bessere Mannschaft, einzig die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. So traf Roland Sallai nur den Querbalken, während Maximilian Eggestein aus nächster Nähe scheiterte.