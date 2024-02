Niersbach-Verteidiger gehen von Freispruch aus

Der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach rechnet bei der Wiederaufnahme des Prozesses in der "Sommermärchen-Affäre" mit einem Freispruch. "Die Hauptverhandlung wird ergeben, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in der Sache unzutreffend sowie rechtlich haltlos sind", teilten Niersbachs Verteidiger am Mittwoch in einer Stellungnahme mit: "Am Ende dieses mehr als acht Jahre andauernden Strafverfahrens kann daher nur ein Freispruch unseres Mandanten stehen."