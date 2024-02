Pforzheims Ratifo beim Afrika-Cup: "Leute nennen uns Helden"

Erst im Spielertunnel wurde Stanley Ratifo die Größe dieser Aufgabe bewusst. Neben dem Oberliga-Stürmer aus Mosambik stand Ägyptens Superstar Mo Salah, der Anpfiff des Gruppenspiels beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) stand unmittelbar bevor. "In diesem Moment habe ich erst so richtig begriffen, um was es hier eigentlich geht", sagte Ratifo, der in Deutschland beim CfR Pforzheim spielt, im Gespräch mit ran.