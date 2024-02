Pyro führt zu Schockmoment: Haare von Fan fangen Feuer

In Schottland ereignete sich am Mittwochabend ein dramatischer Vorfall. Die Fans von Celtic Glasgow waren in großer Anzahl nach Edinburgh zu den Hibernians gereist, um ihre Mannschaft beim Auswärtsspiel an der Easter Road zu unterstützen. Dabei setzten die Fans des Kultklubs auch auf eine spektakuläre Pyro-Show und zündeten zahlreiche Fackeln.

Diese Aktion wurde einem Fan aber zum Verhängnis. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Haare eines Mannes zu rauchen beginnen und Feuer fangen. Beängstigende Aufnahmen, die in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigen, wie der Fan verzweifelt versucht, die Flammen auf seinem Kopf zu löschen, während die Fans um ihn zu ignorieren scheinen, was neben ihnen geschieht. Nach einigen Sekunden gelingt es dem Mann dann schließlich, das Feuer zu löschen.

In den sozialen Netzwerken erntet der Unglücksrabe nicht nur Mitgefühl. Ein User titelte den bekannten Song „Freed from Desire“ um in „His hair‘s on fire“.

Pyrotechnik ist in Schottland stark umstritten

Der Vorfall in Edinburgh löste bereits zum wiederholten Mal in dieser Saison eine heiße Diskussion über den Umgang mit Pyrotechnnik aus. Zu Beginn der Saison zündeten die Fans des Celtic-Rivalen, die Glasgow Rangers, in Dundee so viel Pyrotechnik, dass das Match unterbrochen wurde.

Seit dem achten die schottische Behörden verstärkt auf den Einsatz von Pyrotechnik und warnen auch immer wieder vor den Gefahren.