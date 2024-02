Rettig: Proteste sollten "kein Selbstzweck" sein

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat die Fanproteste gegen den möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit dem Bahnstreik verglichen und sich für Gespräche zwischen den Parteien ausgesprochen. „Proteste sind in Ordnung, solange sie kein Selbstzweck sind“, sagte Rettig im ZDF-Sportstudio und ergänzte: „Es beginnt zu kippen.“

Mit Blick auf die Gewerkschaft der Lokomotivführer, die in den vergangenen Wochen vermehrt für mehrere Tage die Arbeit niedergelegt hatten um für höhere Löhne zu protestieren, riet der 60-Jährige zur Bereitschaft zum Konsens: „Solche Dinge werden nicht am Gleis entschieden, sondern in der Verhandlungsstube.“ Gespräche seien auch im Fußball eindeutig „der richtige Weg“.