Ronaldo fällt gegen Messi aus: Al-Nassr - Inter Miami live im TV und Stream

Jahrelang duellierten sich Lionel Messi im Trikot des FC Barcelona und Cristiano Ronaldo in Diensten von Real Madrid in der spanischen La Liga.

Mittlerweile haben sich die beiden Superstars aus dem europäischen Fußball verabschiedet. Während Messi seine Fußballschuhe in den USA bei Inter Miami schnürt, schießt Ronaldo seine Tore für Al Nassr in Saudi-Arabien.

Am Donnerstag, den 1. Februar, sollte es nun zum erneuten Duell zwischen den beiden Stars kommen. Im Rahmen eines Testspiels des Riyadh Season Cup 2024 in der Kingdom-Arena von Riad (Saudi-Arabien) spielen Miami und Al Nassr um 19:00 Uhr unserer Zeit gegeneinander. Ronaldo wird das Spiel wegen einer Verletzung aber wohl verpassen, wie sein Trainer Luís Castro auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt gab.