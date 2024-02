Trauer um Andreas Brehme - Weltmeister mit 63 Jahren verstorben

Trauer um Andreas Brehme: Der Weltmeister von 1990 ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigte der FC Bayern München. Brehme hatte 1990 im Finale von Rom gegen Argentinien das Siegtor per Foulelfmeter erzielt.

"Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten. Als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen Menschen", teilte Bayern mit: "Er wird immer ein Teil der FC Bayern-Familie sein. Ruhe in Frieden, lieber Andi!"