Trotz Fan-Verbots: 1000 Polizisten bei Rom-Spiel im Einsatz

Trotz des Ausschlusses von Gästefans hat das italienische Innenministerium die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Europa-League-Spiel der AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam verstärkt. Niederländischen Fans wurde der Zugang ins römische Olympiastadion verboten, trotzdem sind über 1000 Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit der Partie am Donnerstagabend (21.00 Uhr) zu garantieren. Erwartet wird, dass etwa 200 Feyenoord-Fans trotz des Verbots in Rom eintreffen werden.