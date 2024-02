Bayern-Ikone steigt ein: Ze Roberto debütiert in der Baller League

In der Fußball-Bundesliga glänzte er für Bayern München und Bayer Leverkusen, nun gibt der brasilianische Altstar Ze Roberto sein Debüt in der neuen „Baller League“. Der mittlerweile 49-Jährige wird am Montagabend (23.10 Uhr/Twitch) für das Team Käfigtiger FC auflaufen, dies teilte die „Baller League“ mit. In der Liga wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld gespielt, innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.