Legenden-Wut auf DFB: "Kann er sich dann auch sparen"

Zudem echauffieren sich viele der Legenden, dass der Verband zum Jahrestag am 7. Juli nichts organisiert habe. Als Konsequenz werden nur vier deutsche Ex-Spieler am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Frankfurter Stadion sein, wie der DFB bestätigte.

Maier schimpft: „Wenn der DFB es nicht für nötig befindet“

„Wenn der DFB es nicht für nötig befindet, seine Weltmeister zu ehren, dann können wir so eine Feier auch selbst organisieren“, zitierte die Bild Sepp Maier: „Eine Einladung zu einem Länderspiel, wie am kommenden Dienstag, kann sich der Verband dann auch sparen. Ich denke schon, dass wir eine eigene Jubiläumsfeier verdient haben. Jetzt machen wir das eben selbst.“

Laut Bild organisiert nun Uli Hoeneß eine Feier der Weltmeister in München, bei der aktuelle DFB-Verantwortliche ausdrücklich nicht eingeladen seien.

Filmstar mischt sich in Mbappé-Poker ein

Filmstar mischt sich in Mbappé-Poker ein

Lud der DFB erst zu spät ein?

Die Einladung zum Niederlande-Spiel wurde dem tz-Bericht zufolge erst am 27. Februar verschickt. Für die meisten der Weltmeister zu spät, viele sagten ab. „Das ist leider etwas unglücklich gelaufen, aber der DFB macht ja sowieso, was er will“, sagte Torwart-Legende Maier der tz. An sich sei die Idee nicht schlecht, die Planung müsse anders laufen. Vogts, Rainer Bonhof und Wolfgang Kleff wollen dagegen kommen.