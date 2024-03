Europa-League-Achtelfinale in Baku: Leverkusen-Coach Alonso rotiert auf acht Positionen

Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen rotiert im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Qarabag Agdam (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) kräftig durch. Lediglich Jonathan Tah, Robert Andrich und Alejandro Grimaldo verbleiben im Vergleich zum Derbysieg in Köln am Sonntag (2:0) in der Startelf, in Baku werden unter anderem die Nationalspieler Florian Wirtz und Jonas Hofmann sowie Mittelfeldleader Granit Xhaka zunächst geschont.