Adidas-Chef Gulden: "Wir sind Fans und ihr seid Familie"

Adidas-Chef Björn Gulden hat sich nach dem viel diskutierten Ausrüsterwechsel beim Deutschen Fußball-Bund ab 2027 mit einer emotionalen Botschaft an die deutschen Fans gewandt. „Viel Glück heute Deutschland! Egal, was 2027 passiert... wir stehen 100 Prozent hinter dem Team!“, schrieb Gulden am Samstag, kurz vor dem Anpfiff des Länderspiels der Nationalmannschaft in Frankreich (21 Uhr im SPORT1-Liveticker), bei Instagram.