Adidas ist raus! Das bedeutet der neue Ausrüster-Deal

Mit Adidas verbindet den DFB eine über 70 Jahre haltende Zusammenarbeit. Bereits den Weltmeistertitel 1954 holten Fritz Walter und Co. in den Schuhen mit den drei Streifen. Über all die Jahrzehnte waren DFB und Adidas nicht voneinander zu trennen. Beide Seiten wussten, was man am anderen hat.