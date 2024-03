Andrich bei Bayer auch "mal angepisst" - Hoffnung auf EM

Fußball-Nationalspieler Robert Andrich ist mit der Konkurrenzsituation bei Bayer Leverkusen nicht immer ganz glücklich. "Für den einzelnen Spieler ist es manchmal nicht so einfach", sagte der 29-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Qarabag Agdam. "Es gibt zwar Spieler, die mal angepisst sind, wie in meinem Fall. Aber keiner zeigt deswegen schlechte Leistungen oder schadet der Mannschaft."