Baller-League holt Bundesliga-Legende!

Der frühere Bundesliga-Stürmer Ailton geht am Montagabend in der Baller League auf Torejagd. Der 50 Jahre alte Brasilianer gibt bei der neu geschaffenen Hallen-Liga für Influencer, Halbprofis und Amateure sein Comeback, er wird als „Wildcard-Spieler“ für das Team Calcio Berlin in der Partie gegen die VfR Zimbos (20.30 Uhr) auflaufen.