DFB-Auswahl für Behrens "nicht nah dran"

Angreifer Kevin Behrens vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zweifelt an einer schnellen Rückkehr in die DFB-Auswahl. Die Nationalmannschaft sei "auf jeden Fall nicht nah dran", sagte Behrens dem kicker. Behrens steht nicht im Aufgebot für die Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr/RTL).