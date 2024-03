Gewaltvorfälle: Keine Spiele in Bremen am Wochenende

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat aufgrund einer zuletzt "hohen Anzahl" an Gewalt-, Hass- und Diskriminierungsvorfällen in seinen Spielklassen alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele in seiner Zuständigkeit für das kommende Wochenende abgesagt. Das teilte der Verband am Freitag mit. Demnach habe der BFV-Vorstand die Entscheidung für das Spielverbot am Donnerstagabend auf einer außerordentlichen Sitzung getroffen.