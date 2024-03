Österreich fertigt die Türkei ab - Dreierpack von Gregoritsch

Dreierpack von Gregoritsch

In Wien hatten gleich acht Bundesliga-Legionäre in der Startelf großen Anteil an Österreichs fünftem Sieg in Folge. Unter anderem hatte das Rangnick-Team im November mit 2:0 gegen Deutschland gewonnen. Für die Türkei, die im November ebenfalls die DFB-Auswahl bezwungen hatte (3:2), war es vier Tage nach dem 0:1 in Ungarn die nächste Niederlage.