"Positives Gefühl": Aachen und Meijer träumen vom Aufstieg

Platz eins in der Regionalliga West, acht Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz: Bei Alemannia Aachen lebt der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga. "Es ist eine Riesenstimmung und es herrscht ein sehr positives Gefühl", sagte Aachen-Ikone Erik Meijer dem SID: "Die Leute haben alle den Glauben und das Vertrauen, dass diese Truppe es schaffen kann, wieder in den Profibereich zurückzukehren."