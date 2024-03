"Sommermärchen-Prozess": Nach Hoeneß soll auch Netzer als Zeuge aussagen

Im „Sommermärchen-Prozess“ soll nach Uli Hoeneß auch der frühere Fußball-Nationalspieler Günter Netzer (79) als Zeuge aussagen. Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt/Main dem SID am Mittwoch.

Zuvor hatte die Bild -Zeitung darüber berichtet. Demnach soll der Weltmeister von 1974, dem eine Vermittlerrolle zugeschrieben wird, am 23. Mai vor Gericht erscheinen.

Zuvor ist bereits Hoeneß für den 15. April als Zeuge geladen. Grund dafür sind Aussagen des Ehrenpräsidenten von Bayern München aus den Jahren 2020 und 2021. Damals deutete der mittlerweile 72-Jährige in einem TV-Interview und einem Podcast an, dass er wisse, warum es die dubiosen Millionenzahlungen rund um die Fußball-WM 2006 in Deutschland gegeben habe.