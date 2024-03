"Unglaublicher Abend": Schick und Bayer feiern Mega-Comeback

Schick verwandelte die ausverkaufte BayArena mit seinen Treffern in der Nachspielzeit (90.+3/90.+7) in ein Tollhaus, so eine Stimmungsexplosion hatte es in dieser Saison lediglich beim 3:0-Treffer gegen den FC Bayern gegeben. "Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute fehlen mir echt die Worte", sagte Granit Xhaka. Das Spiel gehöre "bestimmt in die Top drei" der emotionalsten Spiele seiner Karriere, meinte Robert Andrich: "Einfach nur geil!"