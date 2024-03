Wegen Olympique-Hooligans: Schulfrei in Villarreal

Die Sorge vor gewaltbereiten Fans von Olympique Marseille hat in der spanischen Stadt Villarreal eine Art Ausnahmezustand ausgelöst. Vor dem Europa-League-Spiel des FC Villarreal gegen die Franzosen am Donnerstagabend (18.45 Uhr im LIVETICKER) wurden drei Schulen und drei Kindergärten in der Nähe des Stadions La Ceramica geschlossen, betroffen sind knapp 1000 Kinder.