Wehrle bleibt Aufsichtsrats-Vorsitzender der DFB GmbH

Alexander Wehrle bleibt für eine zweite Amtszeit Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG. Dies beschloss das DFB-Präsidium auf einer Sitzung am Freitag. Der Vorstandsboss des VfB Stuttgart war im April 2022 in diese Funktion berufen worden, wegen der gemäß Gesellschaftervertrag auf zwei Jahre festgesetzten Laufzeit wurde nun eine Neuberufung erforderlich.