Ein Zeichen setzen: Besonderes Outfit für DFB-Frauen

Mit diesen Zahlen wollen die Frauen auf ein Ungleichgewicht bei der Ableistung von Arbeit für Haushalt und Familie hinweisen. Während Frauen durchschnittlich 4:16 Stunden am Tag mit Care-Arbeit, also der Betreuung von Kindern beschäftigt sind, beträgt diese Zeit bei Männern nur 2:57 Stunden.

„Es ist Zeit“: DFB-Frauen mit wichtiger Botschaft

Damit unterstützt das DFB-Team das Themenfeld Gender-Gleichberechtigung und setzt mit dem Motto „Es ist Zeit“ ein Zeichen für ebendiese. Die Spielerinnen sollen als Vorbilder vorangehen. „Auch abseits des grünen Rasens ist es ihnen wichtig, auf gesellschaftsrelevante Themen aufmerksam zu machen und wie jetzt im Rahmen des Länderspiels in Aachen gemeinsame Zeichen zu setzen“, erklärte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch.

Die nächsten Qualifikationsspiele folgen erst Ende Mai. Dann treffen die DFB-Frauen in Hin- und Rückspiel auf Polen. Die letzten Spiele der Qualifikation stehen im Juli an. Damit das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch sicher für die EM 2025 qualifiziert ist, muss es auf einem der ersten beiden Plätze der Gruppe landen. Ansonsten stünde der Umweg über die Playoffs an.