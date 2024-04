Erst Meister, dann Halbfinale: Bayer besiegt West Ham spät

Bayer blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage und könnte am nächsten Donnerstag in London zum zweiten Mal in Serie ins europäische Halbfinale einziehen. Nach dem schmerzhaften Aus gegen die AS Rom im Vorjahr lautet das große Ziel Finale in Dublin am 22. Mai - wenige Tage vor dem bereits feststehenden DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin (25. Mai) und nach der möglichen Übergabe der Schale am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg (18. Mai).