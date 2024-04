Frimpong heiß auf nächstes Triple - Bayer-Zukunft offen

Bei Jeremie Frimpong wächst im Saisonendspurt mit Bayer Leverkusen die Lust auf das nächste Triple seiner Karriere. Dabei blendet der Flügelflitzer des Bundesliga-Tabellenführers auch die Spekulationen um seine Zukunft aus. Er spiele in dieser Saison, „um so viele Titel wie möglich zu gewinnen“, sagte der 23-Jährige, der im Jahr 2020 mit Celtic Glasgow drei Titel in einer Spielzeit gewonnen hatte.

„Sie haben mich gefragt, wie viele Titel ich gewonnen haben. In so einem jungen Alter Titel zu gewinnen, ist natürlich fantastisch“, sagte Frimpong, dessen Hunger auf Erfolge aber keineswegs gestillt ist.

Frimpong lässt Zukunft offen

Besondere Motivation schöpft die Werkself aus den Erfahrungen beim Halbfinal-Aus in der Vorsaison. Dies sei "sehr hart" gewesen, sagte Frimpong: "Aber in dieser Saison wollen wir einfach nicht verlieren."

Mit Leverkusen könnte er bereits am Sonntag die Meisterschaft perfekt machen, auch darüber hinaus hat Frimpong Großes vor. Seine Zukunft ließ der umworbene Außenspieler aber offen. "Ich bin in Leverkusen", sagte Frimpong, der in seinem Vertrag bis 2028 eine Ausstiegsklausel besitzen soll: "Es ist eine aufregende Saison. Wir fokussieren uns komplett darauf, ich denke an nichts anderes."