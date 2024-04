Gewalt: Kreisligist tritt aus Angst nicht an

Dass es bei Fußballspielen im Amateurbereich öfters mal rustikal zugeht, ist kein Geheimnis. Doch was sich eine Mannschaft aus der Kreisliga Bochum leistet, geht dann wohl doch ein Stück zu weit.

Dabei geht es um den DJK AfB Bochum. Dem Klub eilt in der Kreisliga ein schlechter Ruf voraus. Wie die WAZ berichtet, kassierte die Mannschaft in 22 Spielen der laufenden Saison bislang 22 Platzverweise, darunter 18 Rote Karten. Zudem sahen die Bochumer offenbar rund 60 Gelbe Karten.

SG Linden-Dahlhausen sagt Spiel ab - aus Angst vor Gewalt

Zu viel offenbar für die Spieler der SG Linden-Dahlhausen, die ihre Partie gegen den Tabellenletzten am Samstag aus Angst vor Gewalt des Gegners vorzeitig absagten und damit auch ein Zeichen setzen wollten.

„Wir hoffen, dass diese Aktion den Kreis zu einer nachhaltigen Tat in dieser Angelegenheit bewegt. So kann es doch nicht weitergehen“, machte der Klub auf Facebook sein Anliegen öffentlich. Die Mehrheit des Kaders sei dagegen gewesen, die Partie gegen Bochum zu bestreiten – Amateurfußball dürfe nicht zum „Angstraum“ werden, hieß es in dem Beitrag zudem.